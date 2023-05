Drogues et contrebande dans les colis : au centre postal de Wissous, les saisies des douanes se multiplient

Autour du tapis roulant, quatre postiers ouvrent certains colis qui viennent d'arriver au centre de tri de Wissous (Essonne), face à autant de douaniers. Il ne faut que quelques minutes aux agents pour faire de premières découvertes. "Dans ce colis, on vient de trouver un paquet de chips trop compact, explique une douanière. En l'ouvrant, on a découvert de la résine de cannabis". "Je suis toujours assez surpris par les modes de cache !" lance son collègue, qui a retrouvé un paquet de cannabis, quelques minutes plus tard, dans une doudoune.

Saisies en hausse et effectifs renforcés

"Les colis sont réceptionnés sur le quai par camion. La douane nous demande certaines provenances à contrôler, et on les stocke alors pour un premier contrôle", explique Régis Goulin, responsable du service douane du centre de tri postal. "Sur la chaine d'acheminement du bas, les opérateurs de La Poste saisissent les mentions des déclarations en douanes, qui arrivent instantanément sur nos écrans à côté, précise Joseph Venzal, qui dirige les douanes de l'ouest francilien (Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine et Val-d’Oise). On fait une pré-sélection des colis à contrôler."

Trente agents travaillent au bureau de dédouanement postal de Wissous, le seul d'Ile-de-France et le plus grand du pays. Ils sont d'ailleurs arrivés ici en juillet 2021, auparavant basé dans le centre de tri de La Poste à Chilly-Mazarin, devenu trop petit face à l'explosion des flux de colis. "La première méthode traditionnelle de contrôle, c'est d'analyser les déclarations en douanes, en utilisant des algorithmes qui en sélectionnent via du profilage, détaille Gil Lorenzo, directeur interrégional des douanes franciliennes. La deuxième méthode, c'est l'analyse de l'image de l'intérieur du colis. On continue de renforcer nos moyens en termes de scanners pour détecter l'intérieur, car c'est non intrusif et ça fait gagner du temps."

De chaque côté du tapis roulant, les postiers et douaniers se coordonnent, entre ouverture des colis pour les uns et contrôles pour les autres © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Nous avons été contraints à des moyens accrus pour pouvoir faire face à ce trafic, car la crise du Covid-19 a fait exploser les volumes des acheminements, et ça a aussi explosé pour tous les trafiquants", ajoute Joseph Venzal. S'il ne donne pas de chiffres sur les quantités de marchandises saisies spécifiquement dans les colis traités à Wissous, "le nombre de nos trouvailles augmente plus vite que le nombre de colis, conclut-il, ce qui nous laisse penser qu'on a réussi à intégrer cette mutation".

Remonter les filières

"Ca demande des méthodes très particulières pour trouver, au milieu des millions de colis annuels, confirme Joseph Venzal. Les quantités sont faibles par colis, les trafiquants multiplient les petits envois pour minimiser les risques." Dans les colis, du tabac, des stupéfiants parfois réduits à l'état liquide pour être moins repérables, des faux médicaments. "Sur les quantités, on n'est pas sur la même chose que les saisies dans les camions, c'est beaucoup plus dilué", acquiesce Gil Lorenzo.

Des dizaines de colis sont stockés chaque jour pour être contrôlés par les douanes au centre de tri postal de Wissous © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

C'est ensuite un travail de fourmi pour tenter de remonter jusqu'aux expéditeurs. Contrairement aux saisies lors des contrôles routiers ou fluviaux, sur la Seine, aucun contrevenant n'est ici face aux douaniers. "On va repérer des provenances communes à plusieurs saisies, la taille des colis, la façon dont le paquet est constitué, détaille le patron des douanes d'Ile-de-France. On peut avoir un même destinataire qui fait venir des centaines de colis : à la fin, ce sont des quantités très importantes, donc il y a ensuite un travail judiciaire pour démanteler les réseaux."