Drogues, tabac et contrefaçons : les douaniers bretons sur tous les fronts

Des douaniers qui ne chôment pas. Voilà ce qu'ont tenu à montrer ce lundi matin les services des douanes en Bretagne, lors d'un point consacré à l'activité de 2021. Une année marquée notamment par une hausse des saisies de drogue et de contrefaçons, notamment de médicaments et de jouets pour enfants.

L'an dernier, les douanes de Bretagne ont ainsi saisi quelques 158 kilos de stupéfiants : 115 kilogrammes de cannabis, 14 de cocaïne et 2,6 d’héroïne. Une augmentation de 19% de la valeur de la marchandise en une année. Côté tabac, "une priorité", 458 kilos de cigarettes ou de tabac en vrac ont été retirés du marché illégal. Ainsi, à titre d'exemple, "41 kilos de tabac saisis le 10 août par les agents de la brigade des douanes de Roscoff. L'individu appréhendé circulait sur la RN 12 à hauteur de Landivisiau. Il arrivait du Luxembourg et se rendait à Brest."

Forte hausse des saisies de contrefaçons

Autre augmentation marquée, celle des saisies de contrefaçons, 88% de plus en une année, soit 16 910 articles en 2021. Parmi les produits contrefaits, notamment des médicaments, contre les troubles de l'érection, contre l'acné, ou des produits cosmétiques pour la peau qui contiennent des substances cancérigènes. Soit "énormément de contrefaçons qui n'ont pas d'autorisation de l'Agence nationale de santé et qui peuvent donc mettre en danger notre santé", souligne Pascale Buronfosse-Bjaï, directrice régionale des douanes de Bretagne. "S'il y a un message à faire passer, c'est d'acheter ses médicaments en pharmacie et non sur internet".

Les douaniers ont saisi notamment des médicaments contrefaits. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les douanes ont également multiplié les saisis de jouets pour enfants, avec des anneaux de dentition non-conformes, 110 montres contrefaisant des modèles Disney prévues à la vente sur internet, par les agents de Quimper, ou encore des poupées, des véhicules, "tout un tas de jouets dont des parties peuvent être arrachées par des enfants, et dont l'issue peut-être fatale", explique Pascale Buronfosse-Bjaï. "Ce qui se fait beaucoup également, c'est de ne pas importer la totalité des stickers, apposés ensuite sur la marchandise. C'est beaucoup plus simple, car on fait venir la marchandise d'un coté et les stickers de l'autre."

L'année 2021, marquée par la crise sanitaire, a vu également son lot de masques chirurgicaux ou non conformes être mis sur le marché : par exemple, 29 000 masques non conformes aux normes de sécurité ont été retirés de la commercialisation par le bureau des douanes de Rennes.

Tabac, chaussures et sacs de luxe : toujours une partie importante des douaniers. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

2021, c'est aussi l'année du Brexit : "cela a été une étape extrêmement importante, notamment la Bretagne, avec la création d'une nouvelle frontière maritime avec le Royaume-Uni et les Iles Anglo-normandes. Il a fallu informer les entreprises", poursuit la directrice régionale des douanes de Bretagne. "C'est extrêmement important, le commerce entre la Bretagne et le Royaume-Uni, c'est le premier excédent commercial de la Bretagne."

Les douanes invitent à ne pas signaler les contrôles

Ce bilan 2020 a par ailleurs été l'occasion de rappeler l'importance de ne pas signaler les contrôles des douanes, de police et de gendarmerie, sur le bord de la route, au risque de prévenir de potentiels malfaiteurs ou délinquants. Ainsi, Florence Mevel, de la brigade des douanes de Saint Brieuc, se souvient d'une intervention marquante, le six novembre 2020, sur la nationale 12. "On a sélectionné un véhicule, avec un homme à bord, que l'on a faire sortir à l'air de Carmoran, sur la commune de Plestana, avant Lamballe. Après les palpations de sécurité, on s'est intéressé au véhicule, et j'ai découvert à l'arrière, posé à même le siège, un nourrisson, qui n'était pas dans un siège enfant." Les explications floues et énervées du conducteur mettent la puce à l'oreille aux douaniers, qui découvrent que le bébé fait l'objet d'une fiche enlèvement, lancée quelques heures auparavant. "Le père s'était disputé avec son ex compagne et avait quitté le domicile en s'emparant de sa petite fille de 22 jours." L'homme a finalement été condamné à de la prison avec sursis.