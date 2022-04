Drogues, téléphones, outils... Parachutage en série à la prison de Nancy

Trois individus interpellés dimanche 10 et lundi 11 avril pour avoir tenté de livrer des colis à des détenus de la prison de Nancy. Le premier a été condamné à six mois de prison avec sursis, les deux autres seront jugés ce mercredi 13 avril.

Des jets de colis à répétition à la prison de Nancy. La pratique serait même un sport national selon les syndicats qui constatent tous les jours des livraisons de drogues, téléphones et outils par des complices placés à l'extérieur de l'enceinte pénitentiaire. Trois d'entre eux ont été interpellés dimanche 10 et lundi 11 avril dernier.

Parachutages de drogues, téléphones et outils

Un jeune homme de 19 ans, originaire de Dieulouard, a été interpellé dimanche 10 avril, vers 16h50 pour avoir tenter un jet de colis. A l'intérieur : 400g de résine de cannabis, trois téléphones et des outils selon le syndicat pénitentiaire FO. Il a reconnu les faits en garde à vue, a eu le droit à une procédure de plaider couple et a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis, assortie d'une interdiction d'approcher la prison.

Le lendemain, lundi 10 avril, vers minuit et quart, un individu escalade à son tour le grillage tandis qu'un complice, du même âge, surveille les alentours, au volant d'une voiture. Tous deux originaire de Toul, le premier projette un colis en direction de la prison. L'objet n'a jamais été retrouvé. Interpellés par les forces de l'ordre, ils seront présentés en comparution immédiate mercredi 13 avril à 14 heures au tribunal judicaire de Nancy.

Technique bien rodée

Les deux affaires sont loin d'être des exemptions. Tous les jours, majoritairement l'après-midi et dans la nuit, des individus lancent des colis par-dessus l'enceinte de la prison selon les syndicats pénitentiaires. Des jeunes qui sont payés par les détenus pour leur fournir des stupéfiants, des téléphones et des outils.

Les individus grimpent le grillage, parviennent à traverser le câble choc pour ensuite jeter leur marchandise dans l'herbe. De leur côté, les détenus lancent des cordes au bout desquelles ils ont fixé un crochet. Une fois le colis attrapé, ils le remonte dans leur cellule.