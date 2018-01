Marseille, France

Les professeurs du collège Rosa-Parks, dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône), ont exercé leur droit de retrait mardi après l'agression d'une enseignante par une élève de cinquième.

Sept jours d'ITT

La professeur a été insultée et frappée car elle a refusé de donner à l'élève son téléphone portable, comme le prévoit le règlement intérieur. Elle s'est vue prescrire sept jours d'interruption totale de travail (ITT).

L'enseignante rouée de coups pour avoir confisqué un portable

L'altercation a commencé au début du cours. L'enseignante a demandé à la collégienne de lui remettre son téléphone. Des insultes ont alors fusé.

La situation a dégénéré à la fin du cours. L'élève a voulu récupérer son portable alors que le règlement prévoit qu'une fois confisqué, il doit être remis à la direction de l'établissement. C'est ensuite à la famille de venir le récupérer.

Alors que la classe était pratiquement vide, la jeune fille a alors insulté et frappé l'enseignante avant de la rouer de coups alors qu'elle était à terre. Il a fallu l'intervention d'autres personnes pour mettre fin à cette agression.

"Notre collègue est choquée et atteinte physiquement." (Julien Huard, représentant du syndicat CNT)

"Notre collègue est choquée et atteinte physiquement", a réagi Julien Huard, documentaliste et représentant du syndicat CNT dans ce collège qui dénonce "une montée des dégradations des conditions de travail dans cet établissement et ceux du secteur". Selon lui, trois professeurs ont été agressés depuis la rentrée de janvier.

Des équipes mobiles de sécurité sur place

"Il s'agit d'une agression violente, avec des coups et des insultes", a précisé un porte-parole de l'Académie d'Aix-Marseille, joint par l'AFP et qui a précisé que l'Éducation nationale avait envoyé mardi des "équipes mobiles de sécurité" pour "accompagner les équipes et écouter les besoins".

Reprise des cours ce mercredi

De leur côté, les enseignants de cet établissement classé REP+ ont décidé d'une "journée morte" ce mardi et ont exercé leur droit individuel de retrait, estimant que leur sécurité n'était pas garantie. Les cours doivent normalement reprendre ce mercredi.