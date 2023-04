Droit de retrait des salariés d'Habitat du Gard après une série de menaces à Nîmes

Des propos violents, des "menaces de plus en plus dures et explicites" : les salariés d'Habitat du Gard, à Nîmes, exercent leur droit de retrait, soutenus par leur direction. Habitat du Gard est le premier organisme de logement social du département.

Panneau de signalisation indiquant le quartier Mas de Mingue, à Nîmes (Gard) © Radio France - Tony Selliez Les agents d'Habitat du Gard (Premier organisme de logement social (HLM) du Département du Gard) annoncent ce lundi soir exercer leur droit de retrait, avec le soutien de leur direction générale. Le motif : des propos violents, menaces contre plusieurs agents qui gèrent les logements du Mas de Mingue, à Nîmes. "Nos salariés ont demandé à exercer leur droit de retrait jusqu'à nouvel ordre, Nous les soutenons dans cette démarche" indique par communiqué la direction d'Habitat du Gard. Sont apparemment également visés par ces menaces à répétition : les salariés des entreprises qui travaillent pour l'organisme HLM. Le directeur d'Habitat du Gard, Stéphane Cabrié, porte plainte auprès de la Procureure de la République de Nîmes. Les salariés ne se déplacent plus sur les résidences : 238 au 320 Monseigneur Claverie 2 au 16 Montaigne 2 au 16 Ronsard 1 à 9 Rabelais 183 et 207 françois Villon