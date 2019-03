Droit de vote des détenus : "un point très positif" pour Nicole Belloubet

Marseille, France

Invitée de France Bleu Provence matin, Nicole Belloubet s'est réjouie de la validation par le conseil constitutionnel dans la nuit de jeudi à vendredi de la possibilité d'organiser le vote dans les prisons. Jusqu'à présent, les détenus pouvaient jusqu'à présent voter par procuration, ou en obtenant une permission le jour du scrutin.

En déplacement ce vendredi à la maison d'arrêt de Luynes (Bouches-du-Rhône), la ministre de la Justice a rappelé sur France Bleu Provence "qu'en prison, on est privé de la liberté d'aller et de venir. C'est un lieu d'enfermement. Mais si l'on veut vraiment protéger la sociéte, il faut aussi que les détenus puissent au terme de leur peine se réinsérer. C'est tout l'objet du projet de loi validé par le conseil constitutionnel : sanctionner fermement et aider à la réinsertion" a insisté Nicole Belloubet.

Un isoloir et des bulletins de vote pour les élections européennes

A la maison d'arrêt d'Aix-Luynes II, par exemple, un isoloir et des bulletins de vote seront installés dans la bibliothèque le 20 mai, et tous les inscrits sur les listes électorales pourront voter. Le dispositif, qui sera inauguré pour l'élection européenne du 26 mai, doit être pérennisé.

L'affaire Benalla "n'est pas une affaire d'Etat"

Alors que la tension est réelle entre l'exécutif et le Sénat depuis que le bureau du Sénat a saisi la justice dans l'affaire Benalla, Nicole Belloubet qui assure ne pas se sentir "mal à l'aise" a estimé sur France Bleu Provence qu'"il y avait là la dérive d'une personne". "Je n'ai jamais souhaité appliquer à cette affaire les termes d'affaire d'Etat" a-t-elle expliqué. "La condition de la démocratie, c'est le respect clair de la séparation des pouvoirs. Les commissions d'enquête parlementaire sont un des éléments de la démocratie mais ces commissions doivent respecter la séparation des pouvoirs" a-t-elle conclu.