Droite et extrême-gauche face à face au tribunal de Grenoble

Extrême gauche et droite se font face ce jeudi 7 juillet au tribunal de Grenoble. Devant le Palais de justice, une vingtaine de sympathisants de droite scande des slogans face à une quarantaine de militants antifascistes. C'est un rassemblement de soutien des deux côtés.

Des partisans d'extrême gauche sont soupçonnés d'avoir frappé - dans la nuit du 19 au 20 avril dernier - plusieurs militants de l'UNI, organisation étudiante de droite. En tout, quatre personnes ont été mises en cause. Un lycéen, mineur, présenté en juin à un juge pour enfants et trois majeurs. Ces derniers sont jugés aujourd'hui, ils risquent trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.