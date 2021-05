Drôme : 1,5 kilo de cannabis saisi à Valence, deux jeunes interpellés

C'est à la suite d'un contrôle dans la basse-ville de Valence vendredi 14 mai que les policiers de Valence ont découvert un trafic de stupéfiants. Un jeune homme de 21 ans et une jeune femme de 20 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.

Les policiers de la brigade anticriminalité de Valence ont contrôlé un jeune homme de 21 ans vendredi 14 mai vers 15h dans la basse-ville sur un point de deal. Il est en possession d'une centaine de grammes de résine de cannabis, d'un couteau papillon, d'un poing américain et de 500 euros en liquide. Le jeune homme a également sur lui des clés et le badge d'une résidence voisine. Les enquêteurs de l'unité des stupéfiants et de l'économie souterraine de la Sûreté départementale découvriront très vite que ces clés appartiennent à une jeune femme âgée de 20 ans qui est aussi interpellée. Lors des perquisitions, 1 kilo de résine de cannabis, et 500 grammes d'herbe de cannabis sont retrouvés. Les deux jeunes doivent être déférés au parquet de Valence ce lundi 17 mai.