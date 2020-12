Drôme : 10 mois de prison pour le serial-voleur des caves

Sa série de cambriolage à Valence, Bourg-lès-Valence et Montélimar a duré de fin juillet jusqu'au mois de novembre et les enquêteurs ont remonté la trace d'une soixantaine de vols ou tentatives de vols avec effraction pendant ces 4 mois. Ce jeune homme de 23 ans a fini par être interpellé en flagrant délit avec deux colis volés dans le hall d'un immeuble le 24 novembre dernier en plein re-confinement. Devant les magistrats ce lundi, Thomas reconnaît les faits, mais il n'explique pas grand chose. Dans le box des prévenus, le jeune homme se montre même arrogant. Son avocat assure que c'est l'effet du stress, car en réalité le jeune homme a des remords.

Il vole tout ce qu'il trouve et revend à la sauvette

Il volait tout ce qu'il trouvait : de l'outillage, de l'électroménager ou des vélos dans les caves qu'il cambriolait et revendait à la va vite à des passants dans la rue. Pas cher, mais le plus vite possible pour s'acheter avec l'argent récupéré : du tabac, du cannabis de l’héroïne, de quoi manger ou encore aller rendre visite à son fils. Le jeune homme vivote : "je ne me suis pas enrichi, je ne gagnais pas des mille et des cent non plus" précise t'il au tribunal.

Ses propos font bondir une victime : "vous ne volez pas des millionnaires. Je n'ai toujours pas de rideau dans ma chambre parce que vous m'avez volé ma perceuse, je n'ai pas de quoi m'en racheter une et vous m'avez aussi pris des objets sentimentaux. Ne croyez pas qu'on fait une belle affaire et que les assurances nous rembourse grassement" conclut cette femme.

Le serial-voleur des caves est condamné ce lundi à 10 mois de prison et reste en détention pour ces cambriolages drômois, mais il devra se présenter aussi à la justice en Ardèche. Il est convoqué au tribunal de Privas en février prochain, poursuivi pour des vols dans des maisons du Teil après le séisme.