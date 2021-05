Drôme : 10 policiers médaillés pour "acte de courage et de dévouement"

Les cinq policiers romanais qui ont interpellé le terroriste au couteau le 4 avril 2020 ont reçu la médaille pour acte de courage et de dévouement des mains du Préfet de la Drôme ce mercredi matin, plus d'un an après les faits.

Ces policiers de Valence et Romans qui viennent d’être médaillés ont tous fait preuve de courage et de sang froid lors de deux événements particulièrement tragiques dans le département au cours de l'année écoulée.

Pour le commissariat de Valence ce sont les cinq hommes qui ont permis l'interpellation de Gabriel Fortin le 28 janvier dernier. L'homme venait d'abattre une employée de Pole Emploi à Valence et la DRH de l'entreprise Faun à Guilherand-Granges (Ardèche). En prenant la décision de percuter sur le pont mistral la voiture du tueur, trois de ces cinq policiers ont permis de l'interpeller en vie et de mettre fin à son périple meurtrier. "Cette médaille nous fait forcément repenser à ces instants là, mais nous sommes surtout contents de l'avoir fait pour les familles des victimes, c'est à elles que l'on pense aujourd’hui" assure l'un des récipiendaire. Pour cette interpellation du tueur de DRH, quatre policiers ardéchois et deux membre du personnel de l'entreprise Faun ont également reçu cette médaille pour acte de courage et de dévouement en mars dernier.

"La peur est venue après"

C'est un peu le même sentiment pour les deux femmes et les trois hommes du commissariat de Romans qui arborent leurs nouvelles médailles. Eux ont permis l'interpellation le 4 avril 2020 d'Abdallah Ahmed Osman qui venait de tuer à coups de couteau deux personnes et d'en blesser cinq autres en plein confinement.

Valérie et son coéquipier sont les deux premiers policiers a repérer le terroriste, couteau en main prés du boulevard Max Dormoy. Ils ne savent pas à cet instant si les renforts qu'ils ont demandé vont arriver, mais ils sortent du véhicule et s'approchent "on s'est regardé et on s'est dit il faut que l'on y aille" se remémore la policière en civil. "Moi, personnellement, je n'ai pas eu peur. J'ai confiance en mon collègue. J'y suis allée comme pour toute intervention" précise Valérie. "C'est après que la peur vient, quand on voit un individu qui fait des incantations en arabe. Effectivement, là, on se dit c'était du terrorisme. Et c'est là que l' on prend un peu la valeur de ce qu'on a fait" assure la policière. Valérie qui peine à contenir son émotion en revivant ces instants.

Impossible d'oublier ces moments là

Anthony , fait partie de l’équipage de renfort qui rejoint les deux premiers policiers au contact du tueur. Lui non plus ne peut rien oublier de ces minutes là : "C'est moi qui avais mon arme sortie. _C'est moi qui l'ai mis en joue en premier. Et c'est vrai que là, on a un dixième de seconde ...et j'ai pris la décision de pas tirer_. Et j'en suis très content et très fier maintenant, surtout pour les victimes." Car pour "exorciser" comme il dit, il a rencontré des victimes et l'une d'elle l'a remercié de son sang -froid. Ne pas avoir tiré malgré les circonstances, malgré l’impressionnant couteau du terroriste c'est permettre peut-être un jour un procès. Et pour Anthony fils de militaire, la médaille reçue ce mercredi est très importante : "c'est la reconnaissance d'une profession. On voit nos collègues tomber un par un en ce moment, donc avoir cette reconnaissance de la profession parce qu'on a réellement mis nos vies en danger ce jour là c'est important et c'est beaucoup d'émotions." Anthony qui l'avoue :"On ne peut pas oublier. C'est impossible d'oublier ce jour là, tout me reste en tête."

Fier de l'acte accompli

Stéphane qui se trouvait dans la voiture sérigraphiée avec Anthony ne cache pas non plus que cette médaille le touche. _"_C'est quelque chose qui représente un acte héroïque réalisé avec les collègues et aujourd'hui c'était très fort." Lui non plus n'oublie rien : "encore aujourd'hui, à chaque fois que je passe devant l'endroit où ça s'est passé, les images reviennent. C'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais." Mais il le reconnait aussi : "On est fier d'avoir accompli ça. Même si dans ma vie je ne pensais jamais avoir à faire face à ça, mais comme partout en France aujourd'hui, on peut être frappé par un acte terroriste."

Six autres policiers romanais ont reçu la médaille de la Sécurité Intérieure qui est remise par le ministère de l'intérieur, pour avoir porté assistance aux victimes de l'attaque de Romans et sécurisé le périmètre.