Drôme : 12 h de bouchons non-stop sur l’Autoroute A 7

Il aura fallu près de 12 heures après l’accident de camion de ce mercredi matin à Beausemblant dans le nord Drôme sur l’A7, pour que la circulation redevienne fluide. Il faut dire que ce poids-lourd qui s’est couché à six heures ce matin ne sera pas relevé avant le milieu de la soirée.

Pourquoi autant de bouchons pendant aussi longtemps alors que deux voies de circulation sont rouvertes depuis le milieu de la matinée ? Et bien parce que ce mercredi 23 août est une journée d'été avec un trafic encore très chargé. Et que le camion accidenté ce mercredi matin n'a toujours pas été dégagé en début de soirée.

Les milliers de bouteilles d'eau qu'il transportait ont bien été évacuées dans les heures qui ont suivi l’accident, mais le poids-lourd n’a pas pu être relevé plus tôt. Trop de risque. La structure du camion pouvait se casser au moment du relevage et entraîner une nouvelle fermeture totale des voies. Avec trois mille véhicules par heure en moyenne aujourd'hui sur l’A7 une fermeture totale aurait provoqué une pagaille encore pire. Les autorités ont donc préféré attendre et laisser le flot des véhicules s’écouler sur les deux voies qui restaient libres. Mais cela a considérablement ralenti le trafic sur l’ensemble de la journée. On a compté jusqu’à dix kilomètres de bouchon par moment.

Le camion doit être relevé dans la soirée de mercredi - VINCI Autoroutes

La grue de dépannage va attendre jusqu'à 21 heures ce mercredi soir que le trafic se calme pour relever enfin la semi-remorque couchée. Quant à la cause précise de l’accident, difficile à dire mais selon la trajectoire du poids-lourds qui est allé frotter la glissière de sécurité, les gendarmes estiment que le chauffeur a pu s’endormir, et donner un coup de volant. Il a été légèrement blessé.