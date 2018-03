Suite aux questions soulevées par les attaques dans l'Aude, la préfecture de la Drôme a accepté de préciser le nombre de personnes suivies dans le département. Ce chiffre évolue en fonction des signalements et des levées de doute. L'Ardèche n'a pas souhaité communiquer ses chiffres.

Un individu repéré par les services de renseignement qui commet une série d'attaques meurtrières. Les attentats commis dans l'Aude soulèvent à nouveau la question des personnes radicalisées en France. Combien sont-elles ? Comment s'effectue le suivi ?

Le chiffre évolue de manière permanente

La préfecture de la Drôme a accepté de donner quelques informations à ce sujet. Une réponse par écrit à notre demande. Selon la préfecture, "134 personnes sont suivies au titre de la prévention et de la lutte contre la radicalisation dans le département. Ce chiffre évolue de manière permanente, à la hausse comme à la baisse, car il est lié aux signalements et aux levées de doute qui sont réalisées par les services de l’État. Les signalements se font par téléphone au numéro vert du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation au 0 800 005 696."

Une évaluation régulière et au cas par cas

Les cas signalés sont examinés régulièrement par le GED, le groupe d'évaluation départemental qui, dans la Drôme, se réunit en moyenne trois fois par mois. C'est d'abord un lieu d'échange d'informations entre les différents services de l'Etat.

Si des infractions sont relevées, les informations sont transmises au parquet en vue de poursuites judiciaires. S'il s'agit de faits moins graves, la prévention est confiée aux associations, la Sauvegarde de l'enfance pour les mineurs, Remaid pour les adultes.

Le nombre de personnes fichées reste confidentiel

Toutes les personnes suivies ne font pas l'objet d'une inscription au nouveau fichier FSPRT spécifique au terrorisme (fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste). La préfecture de la Drôme ne souhaite pas divulguer le nombre de personnes fichées. Les données nationales font état de 12.000 "suivis actifs" dont 4.000 forment le "haut du spectre", les individus les plus dangereux.