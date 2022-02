Drôme : 1500 foyers privés d'électricité à Crest après une rupture de câble souterrain

Un câble d'alimentation de 20 000 volts a cessé de fonctionner dans la nuit

C'est un défaut sur un câble souterrain qui prive 1500 foyers de courant à Crest depuis minuit environ dans le centre de la commune. De nombreuses habitations n'ont plus d'électricité, un incident qui concerne plus d'une centaine de rues. Les agents d'Enedis sont sur le terrain depuis plusieurs heures et travaillent d'arrache-pied pour réparer cette panne. Un retour à la normale est espéré pour le milieu d'après-midi aux alentours de 15h.