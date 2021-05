Ces deux jeunes hommes ont été pris ce mercredi après-midi sur la RD 532 en direction de Romans (Drôme) à 168 et 187 klm/h au lieu de 90. Tous deux avaient la même voiture et faisaient la course lorsqu'ils ont été interceptés par les motards de la gendarmerie.

Drôme : 2 conducteurs de Golf GTI font la course à 168 et 187 klm sur une départementale

Ces deux drômois d'une vingtaine d'années testaient vraisemblablement la puissance de leurs moteurs respectifs. Tous deux conduisaient des Golf GTI dont une achetée ces derniers jours. Avaient ils décidé de vérifier laquelle roulait le plus vite ? C'est possible car ils ont ete controlés à 168 et 187 kilomètres heure sur la départementale 532 en direction de Romans-sur-Isère. Ce sont les gendarmes de la brigade motorisée de Romans qui les ont repérés et interceptés. Chaque conducteur s’est fait immédiatement retenir son permis et les deux véhicules ont été immobilisés. Ces deux conducteurs sont déjà connus pour des délits routiers.