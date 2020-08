Drôme : 20 personnes impliquées dans un carambolage sur l'A7, 2 blessés à l'hôpital

Six voitures se sont percutées sur l'A7 ce jeudi après-midi sur l'A7 à hauteur de Malataverne dans la Drôme. 20 personnes sont impliquées, six ont été légèrement blessées, dont deux transportées à l'hôpital. L'accident provoque des embouteillages dans le sens Sud-Nord.

Le trafic se densifie sur l'A7 à l'aube d'un nouveau week-end de chassé-croisé, c'est dans ce contexte qu'un accident assez impressionnant s'est produit au niveau de Malataverne dans la Drôme. Peu avant 14h30 ce jeudi, six véhicules se sont percutés dans un carambolage, dans le sens Sud-Nord, en direction de Lyon. En tout, 20 personnes sont impliquées dans l'accident.

Plus de 10 km de bouchons

Deux voies ont été neutralisées pour faciliter le travail des secours. 20 sapeurs-pompiers ont été engagés sur place, ils ont pris en charge six blessés légers et en ont transporté deux à l'hôpital. Un embouteillage de 10,5 km s'est formé à cause de l'accident, de Saint-Paul-Trois-Châteaux à Malataverne.