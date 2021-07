Drôme : 27 kilos de drogue découverts dans un corbillard au péage de Chatuzange-le-Goubet

Les douaniers de Romans-sur-Isère ont saisi plus de 27 kilos de cannabis dissimulés dans un corbillard alors qu'ils effectuaient un contrôle routier sur l’A49, au niveau de la barrière de péage de Chatuzange-le-Goubet.

27 kilos de drogue cachés dans un corbillard : saisie peu commune pour les douaniers de Romans-sur-Isère ! Ce mardi 29 juin, les agents des douanes étaient positionnés pour des contrôles aléatoires sur l’A49, au niveau de la barrière de péage de Chatuzange-le-Goubet dans le sens Valence-Grenoble. Ils ont alors décidé, en fin d'après-midi, de contrôler un corbillard.

Dans ce véhicule immatriculé en Espagne, il y avait deux individus : un Moldave de 35 ans au volant et un jeune Roumain de 20 ans était passager. "Le véhicule d’aspect usagé et ne transportant aucun cercueil a obtempéré aux injonctions d’arrêt des douaniers" selon un communiqué de la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects.

"Une cache aménagée au niveau du plancher"

Pendant la fouille du corbillard, les douaniers ont découvert un premier sac qui contenait de la résine de cannabis. Ils ont alors décidé de poursuivre le contrôle à la brigade de Romans-sur-Isère. "La fouille complète de l’arrière du corbillard a permis de mettre au jour une cache aménagée au niveau du plancher, dont ont été extraits 14 sacs d’aspect similaire". La pesée révèle un poids total de 15,196 kilos de résine de cannabis et 12,440 kilos d’herbe de cannabis.

"Lors de leur audition, les deux infracteurs ont déclaré venir d’Espagne et se rendre en Roumanie". Selon les enquêteurs, le passager du véhicule a reconnu transporter des produits stupéfiants, en étant rémunéré 300 euros par kilo convoyé.

Le Moldave de 35 ans et le Roumain de 20 ans ont été remis aux gendarmes du peloton d’autoroute de Saint-Marcellin, en Isère. Ils sont jugés ce vendredi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Valence.

"Il y a quasiment un an jour pour jour, le 24 juin 2020, les douaniers de Besançon découvraient 74 kg d'herbe de cannabis dissimulés dans quatre cercueils transportés par un corbillard effectuant un trajet Espagne-Allemagne" précisent les douanes.