Drôme : 280 hectares brûlés dans le Diois, des contre-feux allumés dans la nuit

Malgré le travail acharné des 280 pompiers toute la nuit, le feu a encore légèrement progressé à Romeyer (Drôme). Le bilan est passé de 220 hectares mardi soir à 280 hectares ce mercredi matin. Toute la difficulté de ce feu réside dans la géographie du secteur. L'accès au plus près des flammes est compliqué.

Les pompiers sont aidés par des bulldozers de la sécurité civile et des agents de l'ONF pour tracer des voies d'accès dans la forêt afin d'amener engins et hommes au contact du feu.

Le colonel Alain Pradon qui a dirigé les opérations toute la nuit détaille : "Nous avons peu d'accès. Ils se font actuellement avec des engins, des bulls de la Sécurité civile qui nous permettent d'aller au plus près et nous travaillons d'arrache pied depuis hier. On a ouvert des rayons avec les sapeurs pompiers et des agents de l'ONF pour pouvoir aller au plus près et pour pouvoir réaliser soit des opérations de contre-feux, soit des opérations d'extinction à l'eau en faisant des établissements de grande longueur."

à lire aussi Feu dans la Drôme : 220 hectares brûlés près de Die, trois pompiers légèrement blessés

Le feu vu depuis le village de Romeyer au lever du jour ce mercredi matin - Photo d'auditeur, Nicolas C

La majeure partie du travail des pompiers consiste aussi à protéger les hameaux vers lesquels le feu progresse. Toute la nuit dernière ils ont allumé des feux tactiques pour contrôler et stopper l'avancée anarchique du feu. "La nuit s'est bien passée, ces feux tactiques nous ont permis de fixer deux lisières, sur la départementale et sur l'avant nord de notre chantier" précise le Colonel Pradon. La première lisière est stabilisée vers le sud, vers le hameau des Arnauds à Romeyer et la deuxième au nord et le long de la départementale.

Dans la journée de mardi 160 largages ont été effectués sur la zone par les moyens aériens qui seront également engagés ce mercredi. "Un puma, donc un hélicoptère lourd et un hélicoptère léger affecté par la zone sud qui nous permettra de continuer à attaquer les différents points chauds. Et en fonction de la situation, on pourra faire appel aux moyens nationaux de la Sécurité civile, à savoir les Canadairs ou les gros porteurs Dash" précise le Colonel Pradon.

à lire aussi Incendie dans la Drôme : la difficile lutte des pompiers épaulés par la population à Romeyer