Drôme : 371 kilos de drogue saisis dans un camion sur l'autoroute A7

Saint-Rambert-d'Albon, France

Le camion circulait entre l'Espagne et l'Allemagne via l'autoroute A7 dans la Drôme donc. Le contrôle des douanes à Saint-Rambert-d'Albon a permis de saisir 371 kilos de drogue (286 kilos d'herbe et 85 kilos de résine de cannabis).

Le chauffeur, originaire d'Europe de l'Est, a été placé en retenue douanière pour l'heure. Il devrait être placé en garde à vue ce vendredi après-midi. Le parquet de Valence a saisi la police judiciaire de Valence.

Il y a une semaine déjà, à Pont-de-l'Isère, un routier avait été intercepté avec du cannabis, 93 kilos, à bord de son camion qui transportait, à l'origine, des oranges.