Drôme : 4 morts et 6 blessés dans deux accidents de la route

La nuit de vendredi à samedi a été dramatique sur la voie rapide entre Romans-sur-Isère et Valence. Deux accidents mortels se sont produits au même endroit à cinq heures d'intervalle.

Quatre morts, six blessés : le bilan est particulièrement lourd après deux accidents qui se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi sur la Lacra entre Romans-sur-Isère et Valence .

Le premier accident s'est produit vendredi soir vers 22 heures 30. Deux voitures se sont percutées entre la sortie de Saint-Marcel-lès-Valence et celle du Plovier. Collision entre deux voitures qui ont fini leur course sur le toit. Deux automobilistes, deux hommes âgés d'une trentaine, sont décédés dans cet accident. Deux autres automobilistes très choqués, ont été emmenés au centre hospitalier de Valence. Une vingtaine de pompiers, ainsi que le SMUR (le service mobile d'urgence et de réanimation) de Romans-sur-Isère et le SMUR de Valence sont intervenus. La route a été coupée jusqu'à une heure du matin.

Nouveau drame cinq heures plus tard, quasiment au même endroit, avec un sur-accident

Vers 3 heures 45, un second accident s'est déroulé 500 mètres plus loin et presque dans les mêmes circonstances : collision entre deux voitures. Dans l'une d'elle, quatre jeunes suisses allemands, un est décédé, les autres sont blessés. Le conducteur de l'autre voiture a aussi été tué dans le choc. Un nouvel accident mortel a été évite de peur lorsqu'un fourgon conduit par un homme de 75 ans a provoqué un sur-accident . Il a percuté les voitures accidentées. Le retraité a été lui aussi blessé.

La circulation a été rétablie vers 6 heures 45.