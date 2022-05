Drôme : à Montmiral, une rave party a rassemblé 500 teufeurs, le maire porte plainte

500 teufeurs se sont donnés rendez-vous ce week-end sur le site éolien de Montmiral dans la Drôme. A 18h00 ce dimanche les gendarmes avaient procédé à 113 verbalisations. La municipalité porte plainte et souhaite interpeller le Préfet.

Les gendarmes de la Drôme ont été appelés pour disperser les 500 teufeurs d'une rave party sur le site des éoliennes de Montmiral. La fête sauvage a débuté dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h00 du matin. Aux alentours de 18h00 ce dimanche, heure prévue d'évacuation du site par les teufeurs, 113 verbalisations avaient été dressées par les gendarmes.

Le maire a porté plainte pour dégradation et atteinte à l'environnement. Les barrières du parc éolien sont fracturées et les pistes forestières fortement dégradées à cause du passage de 200 véhicules. Jérôme Pouilly souhaite également interpeller la préfecture pour stopper ce type de manifestations.

Vers 23h00 samedi, les gendarmes avaient intercepté un deuxième camion sono à hauteur de Montrigaud, commune frontalière de l'Isère.