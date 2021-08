Drôme : on a retrouvé 8 des 10 lémuriens volés au zoo d'Upie, deux hommes mis en examen

Les gendarmes de la compagnie de Crest ont retrouvé 8 des 10 lémuriens volés dans la nuit du 22 au 23 août au zoo d'Upie, dans la Drôme.

Dimanche 29 août au soir, ils ont intercepté un fourgon du côté de Livron-sur-Drôme. Après plusieurs jours d'enquête, les gendarmes savaient que le couple d'Ardéchois devait passer par cette route et ont contrôlé le véhicule. Les deux Ardéchois ont été placés en garde à vue. L'homme a été mis en examen pour recel de vol aggravé et placé en détention en attendant son procès. La femme a été libérée lundi en fin de journée à cause de son état de santé. Elle était bien dans le fourgon où se trouvaient les lémuriens mais à ce stade de l'enquête on ne connaît pas son degré d'implication dans le vol des animaux. Aucune poursuite n'a donc pour l'instant été engagée contre elle.

Un Grenoblois également mis en examen

Lors de sa garde à vue, l'Ardéchois qui conduisait le fourgon a mis en cause un Grenoblois, qui a été interpellé chez lui et déféré ce mardi après-midi. Il conteste avoir participé au vol, mais est également mis en examen pour vol aggravé et a rejoint l'autre suspect en détention. L'Ardéchois quant à lui assure qu'il n'a fait que transporter les animaux.

Une information judiciaire a été ouverte, un juge d'instruction est chargé de l'enquête.