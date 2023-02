Drôme : accident d'un car transportant 45 enfants, aucun blessé

Une voiture a percuté un autocar, ce lundi 6 janvier, vers 8h50, sur l'autoroute A49, dans le sens Valence - Grenoble. L'accident n'a pas fait de blessés, le car transportait 45 enfants et 10 adultes, en route pour une sortie ski. À leur arrivée sur place, les neuf pompiers mobilisés ont sécurisé les lieux, le conducteur de la voiture non plus n'est pas blessé. Un autre car a été mobilisé pour prendre le relai de celui ayant subi le choc.

