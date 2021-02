Un accident a eu lieu à 13h40 sur la départementale 538, à Divajeu, près de Crest (Drôme). Trois voitures sont impliquées, transportant en tout dix personnes. Six d'entre elles sont indemnes, les secours sont sur place, la route est coupée.

Drôme - Accident de la route à Divajeu, près de Crest : trois voitures et neuf personnes impliquées

Vendredi 12 février, à 13 heures 40, près de Crest, sur la départementale 538 (qui relie Crest à Dieulefit), au niveau de Divajeu, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et il est allé percuter une voiture circulant en sens inverse. Une autre voiture, qui suivait, a percuté les deux autres dans ce qu'on appelle un "sur-accident". Au total, selon la gendarmerie, neuf personnes voyageaient à bord de ces trois voitures et six d'entre elles seraient indemnes.

Au moins un blessé grave

Dans la voiture "numéro 1", celle qui a perdu le contrôle sur une chaussée rendue glissante par la pluie, le conducteur a du être désincarcéré par les secours, il a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Valence. Avec lui se trouvaient deux adolescents de 14 et 17 ans. Ils sont indemnes et vont pouvoir retrouver leurs parents (ce n'était pas le père qui conduisait).

Dans la voiture "numéro 2", celle percutée par la n°1, un couple est actuellement secouru, en train d'être désincarcéré. Les deux personnes, selon les informations de la gendarmerie de Crest, seraient conscientes.

Dans la voiture "numéro 3", celle du sur-accident, se trouvaient quatre personnes, toutes indemnes, même si leur véhicule est HS.

La route est coupée pour faciliter l'intervention des secours, une déviation a été mise en place via le réseau secondaire. La D538, à l'endroit de l'accident, est limitée à 80 km/h.