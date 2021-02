Drôme : après l'incendie volontaire d'un local d'Orange, des renforts de gendarmes en vallée de la Drôme

Encore un incendie volontaire sur une installation d'Orange la nuit dernière à Crest. Prés de 6.000 clients sont privés de téléphone ou d'internet dans la vallée de la Drôme. C'est le second incendie en deux jours sur des installations de téléphonie après celui sur un relais à Gigors et Lozeron.

Le feu a pris vers 2 heures 30 dans la nuit de mardi à mercredi en centre ville de Crest rue Edouard Branly en face de la poste dans un bâtiment de trois étages. Le ou les incendiaires ont cassé une fenêtre au rez de chaussée d' un petit local technique et jeté un engin incendiaire à l'intérieur. Seul ce local a brûlé, mais il contenait "un nœud de raccordement". D'où les grosses perturbations pour les particuliers mais aussi les entreprises et services publics qui n'ont plus d'internet ou de boite mail. Près de 200 entreprises et commerces sont impactés entre Crest et Die.

Patrouilles nocturnes renforcées

Ce sont les gendarmes de la Section de Recherche de Grenoble qui sont chargés de l’enquête. Ils vont devoir déterminer si ce nouveau sabotage a un lien avec l'incendie criminel de l'antenne relais de Gigors et Lozeron dans la nuit de lundi à mardi. Vingt-quatre heures d’écart entre les deux incendies, ça ne doit sans doute rien au hasard. Du coup le Commandant de la Compagnie de gendarmerie de Crest met sur pied un très gros dispositif de surveillance autour des sites sensibles dans toute la vallée de la Drôme. Chaque nuit, des patrouilles supplémentaires tourneront avec des renforts de gendarmes réservistes, et ça aussi longtemps que nécessaire. Il faut dire que les antennes relais ou sites d'Orange ont été visé à six reprises en un an dans la Drôme.

Par ailleurs, la préfecture indique qu'après ce nouvel "acte de sabotage", les services de secours pompiers et gendarmes peuvent être appelés par portable aux numéros classiques 17 et 18.