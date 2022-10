Drôme : après trois jours de recherche, Marie-Jeanne Oddon est toujours portée disparue à Laval-d'Aix

Marie-Jeanne Oddon, 83 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, est toujours introuvable ce samedi soir. Elle a disparu depuis mercredi après-midi , alors qu'elle cherchait les champignons avec son mari et une amie infirmière, à cinq kilomètres de Laval-d'Aix dans le Diois. Les habitants et les secours ne relâchent pas les efforts. Ce samedi, au moins une trentaine de civils ont arpenté les massifs très escarpés, en soutien d'une dizaine de gendarmes et de trois chiens des pompiers de la Drôme. Les recherches se poursuivent ce dimanche mais les chances de la retrouver en vie sont de plus en plus faibles.

