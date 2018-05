Une enquête menée par les gendarmes du Teil (Ardèche) a permis d'interpeller une équipe de voleurs, le 24 avril dernier. Ils ont dérobé plus de 200 batteries le long des voies SNCF, en Ardèche, dans la Drôme et le Vaucluse.

Les gendarmes de la brigade de recherche du Teil (Ardèche)ont mené pendant près d'un an une enquête qui a permis la résolution d'une série de vols de batteries le long du réseau SNCF.

Plus de 200.000 euros de préjudice

Cette équipe de voleurs est composée de trois hommes, originaires de Drôme et d'Ardèche et de plusieurs receleurs qui ont été interpellés le 24 avril dernier. Ces individus sont âgés de 30 à 45 ans, connus notamment pour vol et détention de stupéfiants.

Depuis mars 2017, à l'occasion d'une trentaine de vols, ces malfaiteurs ont volé le long des voies de la SNCF plus de 200 batteries dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme et du Vaucluse.

Ces batteries disposées le long des rails, lourdes et très chères, servent à alimenter les réseaux des opérateurs mobiles (SFR, Orange...) dans les trains.

Des batteries et des armes découvertes

Des perquisitions ont permis la découverte de 29 batteries volées et cinq armes, notamment des fusils de chasse, une carabine 22 Long Rifle et un fusil à pompe.

Les perquisitions ont permis de découvrir 29 batteries volées et cinq armes. - Gendarmerie de l'Ardèche.

Dans le même temps, trois véhicules : une voiture, une moto et une camionnette ont été saisis, ainsi que les 60.000 euros placés sur le compte d'un des hommes interpellés. Ces biens sont bloqués le temps que qu'ils soient jugés. En attendant leur procès, ils ont été écroués, placés en détention provisoire.