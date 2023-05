Drôme et Ardèche : il offrait des McDo à des mineurs contre des photos d'eux nus

Il offrait des repas chez MacDo et des paris sportifs contre des photos de mineurs nus ! Un homme de 26 ans a été condamné à deux ans de prison ferme (aménageable) ce mardi 9 mai par le tribunal correctionnel de Valence pour avoir agressé sexuellement un mineur de moins de 15 ans. Ce dernier était aussi jugé pour neuf autres faits de corruption de mineurs.

Les faits pour lesquels le prévenu était jugé se sont déroulés entre avril 2018 et avril 2019 à Beaurepaire en Isère, à Tain l'Hermitage et Mercurol dans la Drôme et en Ardèche à Tournon-sur-Rhône et Saint-Jean-de-Muzols.

Toujours le même mode opératoire

À ce moment-là, l'homme a 21 ans. Il est déjà sous contrôle judiciaire pour des faits de corruption de mineurs et pourtant, il recommence. Il envoie des photos de son pénis à des mineurs via le réseau social Snapchat et réclame en retour des photos des parties intimes de ses interlocuteurs, des garçons âgés de 13 à 16 ans. Il demande des "nudes" contre de l'argent, 2 euros ou 30 euros et parfois il offre des MacDo et des paris sportifs.

Après avoir discuté avec eux sur les réseaux, il retrouvait les adolescents à Tournon-sur-Rhône. En avril 2019, un jeune de 13 ans monte avec lui dans une chambre d’hôtel. La victime est agressée sexuellement. À la barre le prévenu se défend : "c'est lui qui a mis sa main sur mon sexe, je ne l'ai pas forcé". Ce n'est pas la version la victime qui a expliqué dans ses auditions que le prévenu l'avait forcé à le masturber.

D'autres jeunes sont passés dans ces chambres d'hôtel mais il n'y a pas eu d'autres agressions sexuelles caractérisées. À l'audience l'avocate de la mère du mineur agressé est revenu sur l'état émotionnel de la victime. "Ce garçon qui avait 13 ans au moment des faits est tellement choqué qu'il ne voulait même pas venir à cette audience. Il veut oublier. Le prévenu est un pervers" plaide l'avocate.

Rapport psychologique : il présente une attirance pour les mineurs

Le rapport d'expertise psychologique décrit le prévenu comme une personne présentant une addiction sexuelle, une attirance pour les mineurs et ayant besoin de soins. Le président du tribunal interroge le prévenu "vous avez été agressé sexuellement lorsque vous étiez vous-même mineur ?". Le jeune répond par la positive.

Ce dernier a déjà passé sept mois en détention provisoire après avoir été interpellé au PMU de Tournon-sur-Rhône en avril 2019. Ce mardi 9 mai, le tribunal a prononcé son jugement, deux ans de prison ferme et un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant 5 ans. L'homme est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et a interdiction d'exercer une activité auprès de mineurs pendant 5 ans.