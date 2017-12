A moins d'une semaine de Noël, les colis et cartons débordent dans les points relais. La Poste gère près de deux fois plus de colis qu'en temps normal. Cette année, les clients sont nombreux à avoir opté pour les cadeaux de Noël sur internet.

Valence, France

Les clients défilent dans les points relais valentinois. "Sur internet c'est moins cher, on se déplace moins, c'est plus pratique. Je fais deux clics sur mon téléphone et ça arrive directement ici" dit Yvan, un client qui vient chercher un paquet dans le relais colis à côté de chez lui.

Les cartons s'entassent dans les points relais. Caroline est gérante de Point encre à Valence, en ce moment son magasin ressemble "à un entrepôt. L'activité colis représente au moins 60% de mon temps de travail. On joue le jeu, on est des mères Noël" dit-elle. Elle reçoit près de cent colis par jour.

Cette année, les pères et mères Noël sont plus nombreux à avoir fait leurs cadeaux sur internet selon les commerçants rencontrés. "L'année dernière il y avait déjà eu une belle montée, on était arrivés à 50 colis par jour. En ce moment on est plutôt à 60 ou 70 colis par jour et cela ne fait que monter" explique Hervé Leplat, buraliste à Valence.

20 000 colis par jour

Du côté de la Poste de Drôme-Ardèche c'est le même constat. En cette période, elle gère près de 20 000 colis par jour au lieu de 11 000 en temps normal. Conséquence : du personnel a été appelé en renfort, entre 10 et 15% des effectifs en plus.

"Dès début novembre on a vu une forte augmentation de l'arrivée de colis donc on mobilise toute la ligne hiérarchique et tous les postiers présents sur les territoires pour distribuer tous ces colis. On fait aussi des tournées de facteurs dédiés aux colis. Ils sont en renfort, cela ne correspond pas à notre activité traditionnelle, on les met en place spécifiquement pour cette époque" précise Hervé Pandolfini, directeur adjoint du service courrier/colis pour la Poste de Drôme-Ardèche.

Petit conseil, si vous voulez être sûr d'être livré à temps sous le sapin, mieux vaut passer commande d'ici jeudi au plus tard.