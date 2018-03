Les avocats des barreaux de la Drôme et de l'Ardèche comme partout en France sont en grève ce mercredi. Ils dénoncent le projet de réforme de la justice.

Les audiences devant les tribunaux de France devraient être très perturbées ce mercredi. Les avocats ont décidé de boycotter les prétoires. Ils estiment qu'ils ne sont pas associés au projet de réforme de la justice proposé par la ministre de la justice.

Les tribunaux d'instance sont-ils en danger ?

La ministre de la justice a évoqué récemment la possibilité de regrouper les tribunaux d'instance au sein des tribunaux de grande instance. Cette réforme de la carte judiciaire est très mal vue par les avocats qui estiment que l'on va éloigner la justice des justiciables. Dans la Drôme par exemple, il y a trois tribunaux d'instance: à Valence, à Romans et à Montélimar. Les tribunaux d'instance de Romans et Montélimar qui jugent les affaires les moins graves, la justice du quotidien, pourraient être regroupés à Valence. Idem en Ardèche qui compte trois tribunaux d'instance : à Privas, à Annonay et à Aubenas. Ces deux derniers pourraient être intégrés au sein du tribunal de grande instance de Privas.

Une réforme sans concertation

Les avocats reprochent à la ministre de la justice de mener cette réforme sans avoir pris leurs avis et souvent sans aucune connaissance du terrain. Cette journée "justice morte" sera suivie d'une autre forme de mobilisation le 30 mars cette fois avec les magistrats et les greffiers. Les avocats veulent durcir leur mouvement s'ils ne sont pas entendus par la Garde des Sceaux.