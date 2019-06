Drôme: attention aux faux démarchages après les intempéries

Des entreprises démarchent des sinistrés en leur demandant un acompte sur travaux en liquide. Ils visent avant tout les personnes âgées et vulnérables.

Romans-sur-Isère, France

Deux jours seulement après les chutes de grêle qui ont causé de lourds dégâts à certains endroits de la Drôme et de l'Ardèche, certains essaient d'en profiter. Pour cela, ils démarchent directement les sinistrés chez eux , de préférence les personnes âgées et vulnérables. Ils expliquent être envoyés par la mairie ou leur assureur afin de réaliser des travaux de réfection ou de bâchage. Le tout en demandant un acompte, en liquide de préférence.

Ne pas verser d'acompte en espèce

La CAPEB (confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) de la Drôme a reçu bon nombre d'appels téléphoniques provenant du nord du département sur ces pratiques douteuses. Elle rappelle d'ailleurs que seules les entreprises inscrites au répertoire des métiers et possédant les qualifications et les assurances professionnelles requises, peuvent répondre à ce type de travaux.

De même, l'organisme recommande aux personnes démarchées de ne verser aucun acompte en espèce à des gens qui se présenteraient à leur domicile sous couvert d'une entreprise du bâtiment, et qui insisterait pour obtenir un acompte.

La mairie de Romans appelle aussi à la prudence. Elle précise qu'elle n'a délégué aucune entreprise pour aller à la rencontre des habitants afin de leur proposer ce type de services.

Si vous devez effectuer des travaux chez vous après le passage de ces orages, la CAPEB vous propose des listes d’artisans qualifiés dans tous les corps de métier concernés par cette catastrophe naturelle au 04 75 02 10 07.