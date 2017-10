Drôme : avez-vous été victimes des cambrioleurs en Laguna ?

Après l'interpellation vendredi d'une équipe de cambrioleurs qui écumait le Sud Drôme en Laguna vert foncé, les gendarmes cherchent à préciser le nombre de leurs victimes.

Les gendarmes n'ont pas lésiné sur les moyens pour interpeller une équipe de cambrioleurs qui avait la particularité de circuler en Laguna vert foncé immatriculée dans le Var. Depuis le premier signalement de la voiture samedi, ils ont déployé à trois reprises une cinquantaine de militaires au bord des routes du Sud Drôme, de l'Ardèche, du Vaucluse et du Gard avec l'appui d'un hélicoptère.

La stratégie a fini par payer ce vendredi. Grâce à l'appel à témoins entendu par un auditeur de France Bleu Drôme Ardèche, les gendarmes ont pu repérer et stopper le véhicule au sud de Montélimar.

Trois Roumains vivant à Marseille

A bord de la Laguna, trois hommes originaires de Roumanie et vivant à Marseille. A l'intérieur du véhicule, les gendarmes ont découvert un pied de biche et plusieurs objets dérobés quelques heures plus tôt notamment des bagues fantaisie volées à Savasse et un ordinateur portable (photos ci-dessus).

Les enquêteurs vont devoir maintenant préciser le nombre de cambriolages commis depuis une semaine dans le Sud Drôme sur Roussas, Tulette, Saint-Restitut, Savasse ou encore Grâne.