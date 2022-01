Drôme : carambolage mortel dans la nuit sur l'autoroute A7

Une collision entre 2 camions et 2 voitures a fait un mort et 3 blessés dans la nuit de jeudi à vendredi à hauteur de Saint-Rambert-d'Albon. L'autoroute, fermée vers 23 heures, a été rouverte à 2 heures 30 du matin.

L'autoroute A7 a été coupée pendant près de 4 heures dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord Drome en direction de Lyon. Conséquence d'un carambolage vers 22 heures 30 entre 2 poids-lourds et deux voitures à hauteur de l'aire de Saint-Rambert-d'Albon. L'accident a fait un mort et 3 blessés selon les pompiers. La victime serait l'un des chauffeurs de camion. Une enquête de gendarmerie est ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. Le temps d'évacuer les véhicules et de nettoyer la chaussée, l'autoroute a été rouverte vers 2 heures et demi du matin. Une sortie obligatoire avait été mise en place a hauteur de Tain-l'Hermitage.