Drôme : circulation perturbée sur l'A7 en direction de Lyon après un accident de poids-lourd

En ce premier jour de départs en vacances, cet incident risque d’entraîner des embouteillages au nord de Valence. Ce samedi, vers 3h du matin, un poids-lourd a fait un accident sur l'A7, au niveau de Chantemerle-les-Blés, entre les échangeurs de Tain l'Hermitage et Chanas.

Le chargement du camion s'est déversé sur les voies, l'accès à l'autoroute a été coupé à l’échangeur de Tain l'Hermitage. Le chauffeur n'a été que légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital de Romans-sur-Isère.

L'A7 a été coupée après la sortie Tain L’Hermitage en direction de Lyon - Vinci Autoroutes

Vers 5 h du matin, l'accident engendrait toujours un bouchon de 1,5 km entre la sortie Tain l'Hermitage (n°13) et le lieu de l’accident. En ce premier jour de départs en vacances, une circulation dense est attendue sur l’autoroute A7, en direction de Lyon dès le début de matinée.

"Des équipes de dépannage ont été mobilisées pour procéder au relevage et à l’évacuation du poids-lourd afin de rétablir au plus vite des conditions normales de circulation", détaille Vinci Autoroutes. Après l'accident, plusieurs mesures ont été prises :

- Sortie obligatoire pour les véhicules légers et entrée interdite à l’échangeur de Tain l'Hermitage (n°13)

- Sortie obligatoire et entrée interdite pour tous les véhicules à l’échangeur de Valence Nord (n°14)

- Mise en place d’un itinéraire BIS : via le contournement de Valence et l'A49 en direction de Grenoble puis, au Nord de Grenoble, via l'A48 et l'A43 en direction de Lyon.