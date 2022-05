Drôme : condamnées pour avoir décroché le portrait de Macron, la Cour de Cassation rejette leur pourvoi

L'association ANV-COP21 voulait dénoncer l'inaction climatique de l'Etat, et des décrochages symboliques se font un peu partout en France. En avril 2019, sept militants drômois se rendent à la mairie de La Roche-de-Glun. Certains distraient le personnel à l'accueil, d'autres filent en salle des mariages pour décrocher le portrait officiel du président de la République. Trois militantes du groupe se retrouvent poursuivies par la justice pour "vol en réunion". Elles sont relaxées en première instance à Valence, mais condamnées en appel à Grenoble, à 200 euros d'amende avec sursis. Elles se pourvoient alors en Cassation, avec neuf autres militants qui avaient été condamné pour le même type d'action à Paris et Strasbourg.

Mais la Cour de Cassation a rejeté leur demande ce jeudi. Elle "rejette l’idée que les poursuites étaient disproportionnées parce que les portraits n’ont pas été rendus, qu’ils ont une valeur symbolique et que les actions de décrochage étaient menées en groupe" d'après un communiqué de l'association.

"Je ne suis pas une délinquante. Je suis une citoyenne qui ne sait plus comment s'exprimer"

L'une des décrocheuses, Lucie Cugeron, ouvrière agricole est profondément déçue mais toujours déterminée : "avec cette décision de la Cour de Cassation, je ne suis plus présumée coupable. Je suis coupable, condamnée. Je suis une délinquante qui ait volé une mairie. Mais c'est disproportionné. Je ne me sens pas délinquante, je suis une citoyenne qui ne sait plus comment s'exprimer, qui ne sait pas où on va, qui voit la situation climatique empirer année après année, et que les différents gouvernements successifs n'ont pas agi."

Les décrocheurs et décrocheuses comptent désormais saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme. "On reste motivés, on continue ce marathon juridique" souligne la militante drômoise Lucie Cugeron. "Le gouvernement aurait pu se saisir de cette action de décrochage en se mettant en valeur et en opérant un vrai virage. C'est presque une main tendue qui est rejetée. C'est comme ça que je l'interprète."