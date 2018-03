La brigade territoriale de contact du Tricastin a été officiellement présentée, ce jeudi, en mairie de Pierrelatte. C'est la première du genre dans la Drôme et elle a pour but de créer des liens sur le terrain avec les habitants, les commerçants ou encore les élus.

Cette brigade territoriale du quotidien du Tricastin est la mise en oeuvre dans la Drôme de la police de sécurité du quotidien, dispositif lancé le mois dernier par le ministre de l'Intérieur.

3 gendarmes et 4 réservistes

Cette brigade est composée de trois gendarmes affectés à cette mission et de quatre réservistes qui habitent dans le secteur. Ces gendarmes sont libérés des contraintes administratives pour exercer sur le terrain, à l'extérieur et créer des liens avec les habitants, les commerçants ou encore les élus. Cette brigade, opérationnelle depuis trois semaines, couvre seize communes, allant de Châteauneuf-du-Rhône à Rochegude.

Créer du lien avec la population

Le but de cette brigade territoriale de contact est d'aller à la rencontre des habitants, des commerçants, des élus, des acteurs économiques et sociaux ou encore des établissements scolaires ainsi que d'obtenir des renseignements.

"Les SMS et les mails ne remplacent pas un contact physique ; une communication en direct est bien plus essentielle et personnelle" explique le Maréchal des Logis-Chef Marie-Laure Mazon qui est à la tête de cette toute nouvelle brigade. "On a depuis trois semaines un très bon accueil, particulièrement dans les villages isolés".

"Les gens nous disent qu'ils sont rassurés, les commerçants sont contents de nous voir"

D'autres brigades de contact à l'avenir

Cette expérimentation pourrait être menée dans d'autres secteurs drômois. D'autres brigades territoriales de contact pourraient voir le jour. Gendarmes et policiers sont en train d'imaginer d'autres dispositifs, pour mettre en place cette police de sécurité du quotidien.

"La nouveauté c'est que le ministre de l'Intérieur a décidé de laisser à chaque préfet le soin de déterminer au niveau local sa stratégie pour mettre en oeuvre cette police de sécurité du quotidien et de manière pragmatique nous arrêterons cette stratégie à la fin du mois d'avril sur la base des propositions des gendarmes et des policiers" explique Eric Spitz, le préfet de la Drôme.

"En ville, nous allons tenter une expérimentation dans le quartier du Polygone à Valence".

"Le déménagement massif des salariés de la communauté d'agglomération de Valence-Romans dans le quartier du Polygone va sans doute entraîner des ajustements dans les dispositifs de sécurité et une collaboration innovante entre la police municipale et la police nationale" précise Eric Spitz.