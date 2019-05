Drôme: crise d'angoisse pendant la course d’orientation, 4 élèves hospitalisés par précaution

Ces 4 élèves du collège de Saint-Vallier effectuaient une course d'orientation. L'un d'eux aurait été effrayé par un homme qui lui aurait crié dessus. Une inquiétude qui s'est communiqué à trois de ses camarades.Tous les 4 ont été examinés par les pompiers et transportés à l’hôpital par précaution.

Laveyron, France

Ces élèves du collège de Saint -Vallier effectuaient une course d'orientation dans le parc de la Ronceraie face à la mairie de Laveyron. L'un des collégiens a eu très peur. Il raconte qu'un homme lui aurait crié dessus et aurait tenté de le suivre quelques secondes. Le jeune effrayé s'est mis à trembler. Les adultes alertés, dont le maire de Laveyron, l'ont placé en position latérale de sécurité par précaution pour qu'il retrouve son calme en attendant l'arrivée des pompiers.

Trois autres élèves apeurés

Est-ce le fait de voir leur camarde tremblant et allongé au sol ? Toujours est-il que trois autres collégiens présents se sont eux aussi dit angoissés. "Personne n'a fait de malaise ou n'est tombé dans les pommes, il se sont sentis mal mais sans aller plus loin" assure le Maire Jean-Yves Coquelle. Les pompiers toujours pour ne prendre aucun risque ont transporté les quatre collégiens à hôpital de Saint-Vallier.

Aucun homme inquiétant retrouvé

Les gendarmes ont également été alertés, et après avoir écouté les enfants ont effectué des recherches dans le parc. Mais l’homme qui aurait effrayé les élèves n'a pas été retrouvé. Le maire de Laveyron précise : _" Est-ce que c'est quelqu'un qui n'était pas content du bruit que faisaient les enfants et qui a crié ? ou est-ce quelqu'un qui a voulu leur faire peur ? En tout cas on a trouvé personne_, et c’est un incident bénin" conclut l’élu.