Drôme : de nouveaux incidents dans les quartiers sensibles de Valence et Romans-sur-Isère

De nouveaux incidents ce mercredi soir dans deux quartiers sensibles de Valence et Romans-sur-Isère. Les pompiers et les policiers ont été caillassés dans le quartier du Plan à Valence. Des poubelles et des voitures ont été incendiés à la Monnaie à Romans-sur-Isère.