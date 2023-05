Drôme : des embouteillages sur l'A7 au niveau de Valence suite à un carambolage

Un accident provoque de gros ralentissements sur l'A7 dans le sens de la descente ce vendredi après-midi. La circulation après l'entrée n°15 Valence-Romans est très perturbée sur 17 km.

ⓘ Publicité

L'accident s'est produit sur deux voies au niveau d'Etoile-sur-Rhône. Cinq véhicules sont entrés en collision mais heureusement il n'y a pas eu de blessé. Onze occupants ont quand même été pris en charge par les pompiers pour des examens de contrôle.

Les véhicules sont sur la bande d'arrêt d'urgence et ne vont plus tarder à être remorqués. La circulation doit revenir progressivement à la normale dans la soirée. Les trois voies sont à nouveau ouvertes à la circulation. Le temps de traversée dans le secteur est d'environ 1h45. Les entrées n°14 et n°15, Bourg-lès-Valence et Valence Romans sont déconseillées.