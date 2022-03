Drôme : des entreprises touchées par des vols de carburant

Dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 mars, le réservoir d'un car d'une entreprise de transport a été vidé à Hauterives (Drôme). Le préjudice a été constaté le lendemain matin par le conducteur qui a aperçu des gouttelettes d'essence au sol. Cela représente environ 150 litres d'essence dérobés. La même nuit, c'est un peu plus au Nord, à Beaurepaire en Isère, qu'une autre entreprise a été touchée par un vol de carburant.

La nuit suivante, cette fois à Saint-Marcel-lès-Valence, quatre camions ont été visés. Préjudice estimé : entre 200 et 500 litres d'essence volé pour un montant d'environ 1.000 euros. Dans tous les cas, aucune interpellation n'a eu lieu. Comment faire face à ces vols ? Les entreprises installent le plus souvent des systèmes d'alarme et vidéo-surveillance. Mais cela ne suffit pas. En tout cas, beaucoup ont décidé de ne plus installer de bouchons sécurisés sur leur réservoir car "le coût des réparations est bien supérieur à celui des vols", explique un directeur. Il faut compter en moyenne 2.000 euros de réparation.

Faut-il y voir un lien avec la hausse des prix des carburants ? Rien ne l'indique pour l'instant. Des enquêtes sont en cours. Les vols de carburant ont lieu toute l'année, notamment en hiver. Les gendarmes n'ont pas constaté, à cette heure, une recrudescence inhabituelle des vols de carburant.