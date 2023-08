Drôme : des ralentissements sur l'A7, un poids lourd s'embrase au niveau de Portes-lès-Valence

Quelques ralentissements au niveau de Portes-lès-Valence sur l'A7 en direction de Lyon ce samedi 19 août suite à un camion en feu. La cabine d'un camion s'est embrasée. Il y a eu un début de propagation à la remorque. Les pompiers interviennent en ce moment. Le véhicule est garé sur la bande d'arrêt d'urgence. Le chauffeur du poids lourd est sorti du véhicule avant que les pompiers arrivent. Les gendarmes sont sur place. La circulation se fait sur deux voies ce qui provoque quelques perturbations dans le secteur.

Bison futé classe cette journée rouge dans le sens des retour et orange dans le sens des départ. Ce samedi matin, il y a déjà du monde sur l'A7. Il est conseillé d'éviter l'autoroute entre Orange et Vienne entre 15 heures et 20 heures.