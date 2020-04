Drôme : des routes désertées mais 2 à 3 fois plus de grands excès de vitesse

Les forces de l'ordre ont multiplié les contrôles en ce long week-end de Pâques, et alors que la circulation est franchement réduite par le confinement imposé par le coronavirus, les gendarmes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Drôme ont relevé bien plus d'excès de vitesse.

D'après les chiffres communiqués ce lundi après-midi, 8 excès entre 40 et 50 km/h au dessus de la vitesse autorisée ont été relevés et 6 excès au delà de 50 km/h au dessus de la limite.

Exemples : un homme à 260 km/h sur l'autoroute A7 samedi, un autre à 114 km/h au lieu de 50 dans la traversée de Serves-sur-Rhône dimanche.

Le Commandant Martinez, à la tête de l'escadron, a comparé ces chiffres avec ceux de l'an dernier : "sur les excès entre 40 et 50 km/h au dessus de la limite, nécessitant un retrait de permis, on en a relevé 2 fois plus cette année. Sur ceux à plus de 50 km/h au dessus de la limite, on est à 3 fois plus. C'est assez éloquent."

Eviter les drames pour ne pas encombrer les hôpitaux

Respecter le code de la route en ces temps de pandémie, c'est aussi soulager les soignants ajoute le Commandant Martinez : "je rappelle que les services d'urgences, de soins intensifs, de réanimation sont surchargés. Eviter un accident, c'est aussi aider les services sanitaires. D'autant qu'avec la baisse de circulation, les gens sont moins attentifs à la route et peut-être qu'ils verront moins quelqu'un arriver trop vite et qu'ils n'auront pas le réflexe de l'éviter."

Les conducteurs contrôlés ce week-end en grand excès de vitesse dans la Drôme sont tous des hommes, de 25 à plus de 50 ans, au volant de Ferrari, Porsche, Audi ou de voitures plus modestes.