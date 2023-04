Drôme : des témoins font contrepoids pour empêcher une voiture de tomber dans un ravin

Parfois, les histoires de la vie sont plus étonnantes que les films d'action. Ce lundi vers 13 heures, les pompiers sont appelés pour une voiture en difficulté après une embardée sur une petite route d'Oriol-en-Royans. Elle est en équilibre précaire et menace de glisser dans le ravin. Le secours en montagne se met en route. Mais ces spécialistes des situations périlleuses ne seront finalement pas nécessaires. Des témoins ont fait contrepoids en s'appuyant sur la voiture permettant à ses deux occupants de sortir de la voiture. Sains et saufs.

