Drôme : des policiers visés par des tirs à Valence

Ce jeudi 3 mars à 18 heures, l'un des agents de la BAC qui intervenait en civil en surveillance avec ses trois autres collègues sur un point de deal à l'angle de la rue Verdi et place Camille Saint-Saëns à Fontbarlettes a été visé par des tirs.

Quelques secondes plus tôt, un scooter fait demi tour devant les fonctionnaires de la BAC. Juste après une voiture Renault Mégane s'arrête à 200 mètres des policiers avec deux hommes à l'intérieur. Le passager qui ne sort pas de la Renault Mégane, tend son bras en direction des policiers et tire deux coups de feu. Le policier qui est à pied entend deux détonations et sent le vent d'un projectile qui passe pas loin du visage.

La scène est très rapide, la voiture Renault Mégane prend immédiatement la fuite, les policiers prennent en chasse le véhicule. Finalement, les agents de la BAC réussissent à interpeller les deux hommes de 45 et 42 ans. Le passager a toujours l'arme dans la main, il braque une nouvelle fois les policiers avec son revolver, heureusement sans tirer ! L'arme est toujours chargée, il reste 5 munitions type 22 long rifle à l'intérieur. Les fonctionnaires sont très choqués, ils ont été très surpris de la violence de cette scène qui a duré moins de 15 minutes.

Le tireur et son complice ont été placés en garde à vue

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour tentative d'homicide sur agent de la force publique et personne dépositaire de l'autoritaire publique. Ils doivent être présentés au Parquet de Valence ce samedi 6 mars dans l'après-midi. Les deux quadragénaires contestent les faits et affirment ne pas avoir tiré en direction des policiers. L'enquête a été menée par le groupe de la sûreté départementale.

Le tireur de 45 ans est déjà très connu de la police pour de nombreux actes de délinquance (vols, dégradations….), le conducteur est aussi connu des services de police.

Un des quatre policiers de la BAC de Valence a été blessé à la jambe et s'est vu prescrire vingt et un jours d'incapacité temporaire de travail. Deux autres fonctionnaires ont trois jours d'Incapacité temporaire de travail pour le choc émotionnel qu'ils ont subi lors de cette intervention.

En mai dernier, un policier de 36 ans, père de deux enfants a été tué par balles lors d'une opération de contrôle en plein centre-ville d'Avignon.