Drôme : des violences urbaines cette nuit à Valence et à Romans-sur-Isère

A Valence, les violences urbaines ont commencé vers minuit rue Verdi. Une patrouille de la police nationale a été prise pour cible par plusieurs malfaiteurs, tirs de feu d'artifice et jets de pierre. Les policiers ont dû faire usage de trois tirs de lance-grenade fumigène pour se sortir du guet-apens. Vingt minutes plus tard, une voiture BMW était incendiée rue Gounod et vers 5h du matin, les pompiers sont intervenus route d'Alixan pour l'incendie de deux quads, volés la semaine dernière. A Romans-sur-Isère, dans le quartier de la Monnaie, une voiture Citroën Picasso a été incendiée vers 22h20 rue Louis-Braille et un peu après 2h du matin, c'est un conteneur à ordures qui a pris feu avenue du Maquis. Ces violences urbaines n'ont pas fait de blessé et il n'y a pas eu d'interpellation.

