Drôme : des violences urbaines dans deux quartiers de Valence pendant le couvre-feu

Des violences urbaines ont éclaté à Valence pendant le couvre-feu dans les quartiers du Plan et du Polygone. Ce samedi soir, vers 21h45, les policiers et les pompiers sont appelés pour des feux de poubelles au Plan. Une quinzaine de jeunes filtrent les passages des voitures à l'aide de barricades, installées dans plusieurs rues. Une fois sur place, les policiers essuient quinze tirs de mortiers de feux d'artifice. Aucun fonctionnaire n'est touché. Les forces de l'ordre répliquent immédiatement avec leurs lanceurs de grenades (modèle Cougar). Les jeunes se saisissent ensuite de pierres pour viser les agents et finissent par s'enfuir une heure plus tard, vers 22h45.

A cette même heure, le quartier du Polygone s'échauffe à son tour. A l'aide des caméras de vidéo-surveillance, les forces de l'ordre repèrent d'autres jeunes en train d'installer des barricades, là encore à l'aide de poubelles. Les policiers arrivent, renforcés par des équipes du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Valence et Romans. Les jeunes disparaissent aussitôt.

Les forces de l'ordre sont restées sur place jusqu'à 2h du matin pour sécuriser les quartiers.