Drôme : deux blessés dont un grave dans un accident sur l'A7 au niveau de Savasse

Un accident a fait deux blessés ce dimanche vers 9h30 sur l'autoroute A7 au niveau de Savasse dans le sens de la montée. Leur voiture est sortie de l'autoroute et a franchi la glissière de sécurité et s'est retrouvée en contrebas de la chaussée. À l'intérieur, un homme de 76 ans légèrement blessé et une femme de 74 ans dans un état grave. Une quinzaine de sapeurs-pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux. Après l'avoir dégagée du véhicule, elle a été transportée dans un état grave à l'hôpital de Montélimar.