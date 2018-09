Valence, France

L'affaire éclate mardi. Une collégienne rentre chez elle, en pleurs et en partie dévêtue. Dehors, deux garçons l'attendent avec ses habits et sa carte de bus. Ils veulent qu'elle leur ramène de l'argent. Devant sa mère, l'adolescente craque et raconte enfin. Cela fait des mois qu'elle est harcelée.

Au moins trois victimes identifiées

Ses agresseurs, elle les connait. L'un des deux est dans son collège, Jean Zay, l'autre est scolarisé au collège Gérard Gaud de Bourg-lès-Valence.

Combien d'élèves les deux adolescents ont-ils harcelé ? Il y aurait au moins deux autres victimes, l'une pour également une tentative de racket et une autre pour un vol à l'arraché de téléphone portable.