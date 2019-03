Drôme : deux Hollandais condamnés pour avoir caché de la drogue dans des sacs de croquettes pour chien

Ils avaient été arrêtés au péage de Chatuzange-le-Goubet, dans la Drôme, avec plus de 5 kilos d'herbe de cannabis dans leur voiture. Deux amis hollandais ont été condamnés à de la prison par le tribunal correctionnel de Valence. Ils ont expliqué avoir fait le voyage pour éponger leurs dettes.

Valence, France

Les amis avaient caché la drogue dans des sacs de croquettes pour chien pour la faire passer d'Espagne aux Pays-Bas. Deux Néerlandais de 55 et 51 ans ont été condamnés ce lundi par le tribunal correctionnel de Valence, dans la Drôme, respectivement à deux ans de prison ferme et à 1 an avec sursis. Les douaniers avaient intercepté leur Renault Kangoo au péage de Chatuzange-le-Goubet le 28 janvier dernier, avec 5,38 kilos d'herbe de cannabis à l'arrière.

Deux amis criblés de dettes

Lors de l'audience, ils ont tenté tant bien que mal d'expliquer les raisons de ce convoi de drogue. L'homme de 55 ans s'embarque dans une longue tirade, traduite par l'interprète dans la salle. Il est criblé de dettes aux Pays-Bas, et c'est ce qu'il l'a poussé à faire ce voyage pour ramener de la drogue. "J'étais coincé", explique-t-il. "Je ne voyais pas d'autre issue."

"Mais votre ami, qu'est-ce qu'il faisait avec vous dans la voiture ?", demande la présidente du tribunal. "Lui aussi à des dettes." Et elles sont importante : 400 000 euros. L'homme est d'ailleurs sous curatelle financière aux Pays-Bas. La magistrate se tourne vers ce quinquagénaire dégarni. "Vous n'avez pas sentie une forte odeur dans la voiture ?" Il lui répond. "C'est une odeur normale aux Pays-Bas."

Des téléphones portables, de l'argent liquide et une compteuse à billets retrouvés dans la voiture

Mais les deux hommes savaient très bien ce qu'ils faisaient. Dans le Renault Kangoo utilisé pour le voyage, les douaniers ont aussi retrouvé 5 téléphones portables, plus de 200 euros en liquide et une compteuse à billet. Le plus vieux des deux copains a d'ailleurs déjà été condamné pour trafic de drogue. Le tribunal l'a donc condamné à de la prison ferme.

Son ami est libre, mais à interdiction de revenir en France pendant 5 ans. A la fin de l'audience, il interroge naïvement la présidente : "Je n'ai plus d'argent, comment je fais pour rentrer chez moi ?" La magistrate lui répond avec un léger sourire. "Vous n'avez qu'à faire du stop." Les deux hommes ont aussi été condamnés à une amende de 9 600 euros, soit la valeur marchande de la drogue estimée par les douaniers.