Drôme : deux hommes meurent dans le crash d'un ULM à Albon

Les deux occupants d'un ULM sont décédés ce jeudi en fin de journée dans le crash de l'appareil à Albon. Les deux victimes, deux hommes sont en cours d'identification précise la préfecture de la Drôme. L'ULM s'est écrasé peu avant 19h près de l'aérodrome de Saint-Rambert-d'Albon, dans le ravin d'une ancienne carrière à environ 50 mètres de profondeur. On ignore pour l'instant si l'appareil venait de décoller de l'aérodrome ou s'apprêtait à y atterir. Les opérations de secours pour dégager l'appareil sont difficiles car le terrain est très pentu et dans une zone profonde. Une équipe de déminage est attendue sur place pour désamorcer les parachutes et permettre ainsi aux secouristes de désincarcérer les corps à l'intérieur de l'habitacle.