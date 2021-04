Drôme : deux jeunes conducteurs contrôlés à 148 et 142 km/h sur la Nationale 7

Deux jeunes automobilistes surpris en excès de vitesse vers 8h et demi ce mercredi matin sur la Nationale 7 à hauteur d'Etoile-sur-Rhône (Drôme) par la brigade motorisée de Loriol-sur-Drôme Ils roulaient à 148 et 142 km/h au lieu de 90. Ces deux jeunes de 23 ans et 19 ans se rendaient au CFA Batipôle de Livron-sur-Drôme. Les gendarmes leur ont retiré leur permis et leurs voitures ont été immobilisées.